Кремль отметил самоотверженность спасателей в зоне подтопления

Они ликвидируют последствия разрушения Каховской ГЭС

Российские спасатели самоотверженно работают на месте затопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), главе государства регулярно докладывают о ходе работ. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля указал, что сложность работы спасателей заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины.

Владимир Путин держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее поступили сообщения о жертвах разрушения Каховской ГЭС — погибли пять человек. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что еще 41 человек пострадал. Эвакуация из затопленных районов продолжается. С прибрежных населенных пунктов вывезли более 1,3 тысячи человек.

В экстренных службах сообщали, что в зоне подтопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции оказалось свыше 14 тысяч жилых домов в 15 населенных пунктах. Кроме того, под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, больница и детский сад.

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