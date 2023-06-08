ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

Погибли двое, в том числе беременная женщина

Украинские войска обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани (Херсонская область).

Об этом днем в четверг, 8 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По последним данным, погибли два человека, в том числе беременная 33-летняя женщина. Еще два человека получили ранения, их отвезли в больницу.

"Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям", - написал он в своем telegram-канале.

Сальдо напомнил, что сейчас в Херсонской области находится с визитом президент Украины Владимир Зеленский.

"Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него", - подчеркнул Сальдо.

Ранее врио губернатора заявил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не помешает российским военным защищать левый берег Днепра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"