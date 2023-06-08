ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

13:53
  • четверг
  • 08 июня 2023

Погибли двое, в том числе беременная женщина

Украинские войска обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани (Херсонская область).

Об этом днем в четверг, 8 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По последним данным, погибли два человека, в том числе беременная 33-летняя женщина. Еще два человека получили ранения, их отвезли в больницу.

"Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям", - написал он в своем telegram-канале.   

Сальдо напомнил, что сейчас в Херсонской области находится с визитом президент Украины Владимир Зеленский.

"Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него", - подчеркнул Сальдо.

Ранее врио губернатора заявил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не помешает российским военным защищать левый берег Днепра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.