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Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защищать Родину

14:10
  • четверг
  • 08 июня 2023

Нет смысла отсиживаться дома

Будущие контрактники рассказали о стремлении защищать Родину в сложный для нее период.

Нет смысла отсиживаться дома, когда от них зависит безопасность и благополучие страны.

"Отсиживаться дома и ждать, когда зайдут к нам домой смысла нет", - сказал один из собеседников.

Другой мужчина рассказал, что уже был в зоне специальной военной операции в прошлом году в качестве строителя.  Теперь он намерен вернуться уже в качестве контрактника.

В Едином центре на улице Яблочкова, дом 5, строение 1 находятся все службы, участвующие в процедуре отбора контрактников. Мужчин ждет собеседование и медкомиссия. Центр подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС).

Срок прохождения военной службы по контракту определяется индивидуально, минимальный срок - 11 месяцев.

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