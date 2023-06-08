В Кремле поблагодарили Лукашенко за помилование Сапеги

Россиянку освободили

В Кремле позитивно восприняли решение президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать осужденную ранее россиянку Софью Сапегу. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам чиновника, "такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным, союзническим характером отношений".

Песков подчеркнул, что в Москве "признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение", сообщает "Интерфакс".

Сапегу задержали в конце мая 2021 года вместе с одним из основателей признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту. Поводом стало сообщение о минировании.

По данным белорусских спецслужб, Сапега совместно с иностранными гражданами создала и администрировала несколько телеграм-каналов. Россиянку обвинили по семи статьям – в том числе о разжигании социальной розни, угрозах силовикам и преступлении против информационной безопасности.

После ее осуждения в Белоруссии был запущен процесс передачи Сапеги России для отбывания там наказания. Однако белорусский лидер Александр Лукашенко удовлетворил прошение о помиловании. Россиянка поблагодарила президента Белоруссии за предоставленный ей второй шанс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"