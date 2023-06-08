Человек погиб при возгорании газовой трубы на севере Москвы

Пожар тушат

Один человек погиб при возгорании на газовом трубопроводе на севере Москвы.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома №69 строение 2 в столичном районе Сокол. В котловане глубиной 1,5 метра при проведении ремонтных работ загорелся газ. Из-под земли вырвался огненный столб.

"Произошло возгорание деревянных конструкций, которые ограждали строительные работы" - уточнили "Городу Новостей" в "Мосгазе".

Телеканал "360" написал, что огнем также поврежден рядом стоящий автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС.

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