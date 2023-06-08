Песков объяснил отсутствие даты большой пресс-конференции Путина

Мероприятие традиционно проводится каждый год

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно. Такое заявление сделал в четверг, 8 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что такая пресс-конференция "обычно проводится по итогам года", однако "нам пока еще преждевременно подводить итоги года".

Песков также заявил, что подготовка к прямой линии с российским лидером уже ведется — "мы готовимся к ней потихоньку", но дата ее проведения еще не определена, сообщает "Интерфакс".

Прямая линия с Владимиром Путиным в предыдущий раз проходила 30 июня 2021 года. Один из Telegram-каналов сообщил со ссылкой на источник, что прямая линия с президентом может состояться 8 июня, однако в Кремле эти данные не подтверждали.

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