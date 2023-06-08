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Путин высказался о легионерах в спорте

14:59
  • четверг
  • 08 июня 2023

Эта тема возникла на встрече президента с губернатором Орловской области

Легионеры в спорте — это "тоже неплохо", однако в разумных пределах. Такое мнение высказал в четверг, 8 июня, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал президенту об орловской футбольной команде. Клычков подчеркнул, что играть в ней будут только россияне.

Путин в ответ указал, что "легионеры — тоже неплохо, но все хорошо в меру просто", сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции Запад ввел антироссийские санкции не только в политике и экономике, но и в спорте. В футболе российским клубам запретили участвовать в международных турнирах, также было прекращено проведение соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА на территории России.

В связи с этим ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке расторгать контракты с российскими клубами. При разрыве контракта футболисты и тренеры не будут нести ответственность. Международная федерация футбола также разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с клубами из России.

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