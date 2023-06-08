Россия предложила создать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС

Инициативу озвучил глава российского кабмина

Россия выступает за формирование чрезвычайного продовольственного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в четверг, 8 июня, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Политик напомнил про нестабильность на внешних рынках, в том числе продовольственных, и предложил принять меры, которые позволят в случае необходимости оперативно стабилизировать ситуацию.

По этой причине Москва предлагает создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран "пятерки", а также сформировать чрезвычайный продовольственный фонд, цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность страны. Он подчеркнул, что новые меры поддержки отечественных предприятий позволят устранить зависимость отечественной экономики от поставщиков из недружественных стран. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России, отметил глава кабмина.

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