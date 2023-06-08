ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страны НАТО отработали на Сирии применение ядерного оружия

15:19
  • четверг
  • 08 июня 2023

США, Франция и Великобритания разработали алгоритм в 2018 году

США, Франция и Великобритания использовали свой трехсторонний ракетный удар по Сирии в 2018 году для разработки алгоритма применения ядерного оружия. Угроза ядерного удара со стороны США по-прежнему реальна - как и 80 лет назад, когда Вашингтон сбросил на Японию две атомные бомбы, заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

США тренируют боевиков ИГ для провокаций в Сирии
Лавров рассказал, как США дестабилизируют ситуацию в Сирии

На Конференции по разоружению ООН Белоусов напомнил о беспрецедентной и ничем не обоснованной акции, в которой участвовали три страны. Утром 18 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция атаковали территорию Сирии с моря и воздуха. Союзные силы выпустили более ста ракет, под удар попали военные и гражданские объекты.

По словам представителя России, вместо критики решения России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, Западу стоило бы быть более прозрачным в вопросах размещения своих ядерных боеголовок. В частности, в Германии, по подсчетам ведущих международных экспертов, находится несколько десятков американских ядерных бомб, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия военных действий в Сирии
Последствия военных действий в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.