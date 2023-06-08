Страны НАТО отработали на Сирии применение ядерного оружия

США, Франция и Великобритания разработали алгоритм в 2018 году

США, Франция и Великобритания использовали свой трехсторонний ракетный удар по Сирии в 2018 году для разработки алгоритма применения ядерного оружия. Угроза ядерного удара со стороны США по-прежнему реальна - как и 80 лет назад, когда Вашингтон сбросил на Японию две атомные бомбы, заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

На Конференции по разоружению ООН Белоусов напомнил о беспрецедентной и ничем не обоснованной акции, в которой участвовали три страны. Утром 18 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция атаковали территорию Сирии с моря и воздуха. Союзные силы выпустили более ста ракет, под удар попали военные и гражданские объекты.

По словам представителя России, вместо критики решения России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, Западу стоило бы быть более прозрачным в вопросах размещения своих ядерных боеголовок. В частности, в Германии, по подсчетам ведущих международных экспертов, находится несколько десятков американских ядерных бомб, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"