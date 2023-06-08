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Спирт для напитка "Мистер Сидр" украли со склада самарского МВД

15:26
  • четверг
  • 08 июня 2023

Полиция проводит масштабную проверку

Сотрудники МВД установили канал поставки продукции для изготовления опасного напитка "Мистер Сидр".
Число пострадавших от суррогатного сидра приблизилось к сотне

Как стало известно полицейским, спирт для сидра похитили со склада со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Опасная жидкость хранилась на складе с 2012 года.

По делу задержаны двое жителей Самары, а также сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам. Уволен начальник ФКУ полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника самарского главка МВД генерал-майора Юрия Сафронова. Он курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по региону.

В настоящий момент ведется проверка, материала дела переданы с следственные органы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По последним данным, в России из-за отравления напитком "Мистер Сидр" скончался 31 человек, еще более 90 лежат в больницах. Состояние некоторых из них тяжелое или крайне тяжелое.

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