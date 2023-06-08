Спирт для напитка "Мистер Сидр" украли со склада самарского МВД

Полиция проводит масштабную проверку

Сотрудники МВД установили канал поставки продукции для изготовления опасного напитка "Мистер Сидр".

Как стало известно полицейским, спирт для сидра похитили со склада со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Опасная жидкость хранилась на складе с 2012 года.

По делу задержаны двое жителей Самары, а также сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам. Уволен начальник ФКУ полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника самарского главка МВД генерал-майора Юрия Сафронова. Он курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по региону.

В настоящий момент ведется проверка, материала дела переданы с следственные органы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По последним данным, в России из-за отравления напитком "Мистер Сидр" скончался 31 человек, еще более 90 лежат в больницах. Состояние некоторых из них тяжелое или крайне тяжелое.

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