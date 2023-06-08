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Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60

15:40
  • четверг
  • 08 июня 2023

Ранее сообщалось о пяти погибших

Количество жителей подтопленных территорий в Херсонской области, которым потребовалась госпитализация, возросло до 60. Об этом в четверг, 8 июня, рассказали региональные власти.
Разрушение Каховской ГЭС: в зоне бедствия увеличивают группировку спасателей

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 24" вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич, среди госпитализированных, как правило, маломобильные граждане.

В экстренных службах сообщали, что в зоне подтопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции оказалось свыше 14 тысяч жилых домов в 15 населенных пунктах. Кроме того, под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, больница и детский сад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские спасатели самоотверженно работают на месте затопления, причем сложность работы спасателей заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины.

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