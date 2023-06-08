Строительство образовательного комплекса на 350 мест началось в районе Филевский Парк

Комплекс включает блок начальных классов и детский сад

На улице Барклая на западе столицы начались работы по строительству образовательного комплекса с блоком начальных классов и детским садом. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы. Здание площадью 9,4 тысячи квадратных метров рассчитано на 225 и 125 мест соответственно.

В блоке начальных классов предусмотрены зал на 150 мест с эстрадой, информационный центр, обеденный зал на 125 мест, учебные кабинеты, игровые комнаты для группы продленного дня, медицинский кабинет, хозяйственные и технические помещения, а также зал для общей физической подготовки.

Детский сад помимо групповых будет включать в себя музыкальный и физкультурный залы, кабинет учителя-логопеда и методический кабинет.

На участке разместят прогулочные площадки детского сада, площадки для подвижных игр и физкультурно-спортивные площадки, а также зону огородничества и общую площадку отдыха.

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