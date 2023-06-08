Белгородский губернатор назвал размер выплат эвакуированным жителям

Эту меру поддержки согласовали с федеральными властями

Уже с 9 июня жители Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ, начнут получать первые единоразовые выплаты. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что просил помощи у федеральных властей в лице главы кабмина Михаила Мишустина — средства уже поступили в областной бюджет.

В регионе уже формируют списки и передают на осуществление первой меры поддержки — единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. На следующей неделе планируется начать выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости — по 50 тысяч на каждого члена семьи.

Гладков заверил, что региональные власти постарались избежать дополнительных формальностей, поскольку " жителям отселенных наших сел и городов и так не просто, чтобы ходить писать дополнительные заявления и выполнять другие бюрократические процедуры".

Белгородская область за время российской спецоперации многократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, а также атакам украинских диверсионных групп. Региональные власти организовали переселение в пункты временного проживания людей с наиболее опасных территорий.

Глава государства Владимир Путин позвонил руководителю администрации Шебекинского городского округа Владимиру Жданову, которого наградил орденом Мужества за самоотверженность при исполнении гражданского долга. Российский лидер предложил властям Шебекино помощь, а также поблагодарил за проделанную ими работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"