Необходима демилитаризация

Украина представляет угрозу, ликвидировать которую необходимо с помощью демилитаризации. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, киевский режим представляет угрозу ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.

Как заявил Патрушев на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ в Минске, у специальной военной операции есть конкретные цели. И от их достижения зависят жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творился восемь лет украинскими неонацистами.

Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что нацистский киевский режим уничтожает русское население Донбасса, следуя заветам Гитлера. Цель специальной военной операции России - разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у российских границ, приводит слова Патрушева "Российская газета".

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