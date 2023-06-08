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Патрушев оценил исходящую от Украины угрозу для ОДКБ

15:58
  • четверг
  • 08 июня 2023

Необходима демилитаризация

Украина представляет угрозу, ликвидировать которую необходимо с помощью демилитаризации. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, киевский режим представляет угрозу ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.

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Как заявил Патрушев на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ в Минске, у специальной военной операции есть конкретные цели. И от их достижения зависят жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творился восемь лет украинскими неонацистами.

Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что нацистский киевский режим уничтожает русское население Донбасса, следуя заветам Гитлера. Цель специальной военной операции России -  разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у российских границ, приводит слова Патрушева "Российская газета".

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