ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении

15:50
  • четверг
  • 08 июня 2023

Попытка была сорвана

Вооруженные силы Украины сегодня ночью предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. В наступлении приняла участие 47-я механизированны бригада численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

"Противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", - заявил Сергей Шойгу.

Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек. Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили, подчеркнул Шойгу.

Всего за сутки украинские потери составили 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, 3 САУ Krab.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.