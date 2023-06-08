Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении

Попытка была сорвана

Вооруженные силы Украины сегодня ночью предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. В наступлении приняла участие 47-я механизированны бригада численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

"Противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", - заявил Сергей Шойгу.



Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек. Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили, подчеркнул Шойгу.

Всего за сутки украинские потери составили 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, 3 САУ Krab.

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