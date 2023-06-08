Муж главы Истры погиб в зоне СВО

В Истре прошла церемония прощания

В подмосковной Истре сегодня простились с полковником Владимиром Кузнецовым, который героически погиб 5 июня, отражая вместе со своими бойцами нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Белгородской области.

Владимир Кузнецов по образованию военный, до начала специальной операции работал в администрации городского округа Истра, оттуда был призван как мобилизованный. В зоне СВО командовал полком.

Человеком большой души назвал погибшего героя губернатор Московской области Андрей Воробьев, высказав особые соболезнования супруге Владимира Кузнецова главе Истры Татьяне Витушевой.

"Светлая память нашему герою Владимиру Викторовичу - человеку, которого знала вся наша команда, человек который с первого дня заботился о тех, кто находился рядом.Есть такое понятие "настоящий командир". Ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком", - сказал Воробьев.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"