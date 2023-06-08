Москвичам вручили государственные награды в преддверии Дня России

Награды вручал Сергей Собянин

Сегодня в столичной мэрии чествовали заслуженных москвичей. В преддверии Дня России Сергей Собянин вручил государственные и городские награды. Также среди награжденных учёные и медики, строители и педагоги - лауреатами стали 40 человек. Актриса Ольга Остроумову получила звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

В Белом зале мэрии собрались выдающиеся люди: учителя, врачи, конструкторы, работники транспорта и строительства. Их объединяет главное: любовь к родному городу и ежедневный труд ради его процветания. Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы. Поздравляя всех с наступающим Днем России, он отметил, что экономика мегаполиса сейчас вынуждена преодолевать серьёзные трудности, связанные с санкциями, но несмотря на это реализация намеченных проектов в столице идет, как и было запланировано.

"Должен вам сказать, что страна и Москва с этим достойно справляются, во много благодаря, конечно, мерам поддержки политики, проводимой президентом, правительством России, но и, конечно, в первую очередь, благодаря вам, которые находятся в этом зале, москвичам. Благодаря их характеру, трудолюбию, таланту. И я уверен, что мы преодолеем все эти сложности и победим. Спасибо вам большое дорогие мои, поздравляют вас с наступающим праздником", - сказал Собянин.

Орденом Дружбы награжден митрополит Воскресенский Дионисий за вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

"Я, имея возможность встретиться с вами лично, хотел бы особенно поблагодарить Вас за исключительные усилия по восстановлению красоты исторических и церковных памятников Москвы", - заявил он.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены директор Международного фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Бушуев - за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций . А также член совета директоров компании "Инград" Антон Ежков, начальник управления дирекции сопровождения проектов строительства объектов метрополитена и транспортной инфраструктуры "Мосинжпроекта" Ольга Парфёнова и директор школы №1234 Ирина Волошко. Их всех объединяет многолетняя добросовестная работа.

"Я не могу не сказать два слова и поблагодарить вас и вашу команду, Сергей Семёнович. Потому что то, что вы делаете для образования и для школ, это совершенно уникальная вещь", - заявила Ирина Волошко, директор ГБОУ г. Москвы "Школа № 1234".

Медалью Луки Крымского награждена группа столичных медиков. Москвичам также присвоены почетные звания, многие отмечены благодарностями и почетными грамотами президента России, а также знаком отличия "За безупречную службу городу Москве". В их числе и главный раввин России, председатель совета местной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Московская еврейская религиозная община" Адольф Шаевич.

Сергей Собянин поздравил и Ольгу Остроумову. Блистательной актрисе театра имени Моссовета присвоено звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

Спасибо вам за то, что вы поддерживаете культуру. И я знаю, как вы поддерживаете её прекрасно", - сказала Остроумова.

Тёплых слов было сказано немало. Главное - каждый из награждённых по-настоящему счастлив жить и приносить пользу лучшему городу Земли.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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