Город затопило после теракта на Каховской ГЭС

Американские сенаторы дали понять британскому премьеру Риши Сунаку, находящемуся с визитом в Вашингтоне, что Европе следует более активно оказывать помощь Украине. Об этом сообщает издание Punchbowl News. Эти намеки были сделаны в связи с тем, что одобрение дальнейшей поддержки США Киева под вопросом. Причина - разногласия по поводу расходов на оборону между Сенатом и Палатой представителей. Европа и так с энтузиазмом помогает киевскому режиму. Очередной повод - разрушенная самими же украинскими властями Каховская ГЭС.

Визит Зеленского в затопленный Херсон подтверждает расхожую истину о том, что преступника всегда тянет на место преступления. Но ни капли раскаяния или хотя бы сочувствия актер, исполняющий роль президента, изобразить не смог. На лице - лишь припухлости, мешки и отеки.

Зеленский пообещал выделить средства на компенсации жителям. Из каких источников - не уточнил. Но, очевидно, что своих денег у Украины давно нет. А значит, эти выездные гастроли подмоченного "Квартала 95" для него просто повод выставить коллективному Западу двойной счет. Правда, платить будут не бюрократы, которые дают террористическому режиму карт-бланш на подобные диверсии, а граждане. А среди них немало сомневающихся в том, что Киев непричастен к подрыву Каховской ГЭС. Об этом написал лидер оппозиционной французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Политик давно говорит о том, что поддержка Украины - это безумие и позор Парижа.

"Каховская ГЭС: с каждым часом уверенность некоторых людей в виновности России ослабевает. Даже в Великобритании. При этом всё больше глаз обращается в сторону режима Зеленского, который явно не стремится к миру", - пишет он.

Подобные заявления на Западе чреваты последствиями. Едва американский журналист Такер Карлсон прямо указал на вину украинских националистов в подрыве ГЭС и назвал Зеленского потным крысоподобным комиком, как с предыдущего места работы - телеканала Fox News - начали угрожать судебным преследованием и неустойками. Якобы обозреватель, запустивший новое шоу в социальных сетях, нарушил контракт с бывшим работодателем. Хотя и до этого, уже после увольнения Карлсон неоднократно публиковал видеообращения. Но это разоблачение режима Зеленского собрало рекордную аудиторию - менее чем за сутки его посмотрели более 55 миллионов человек.

В Киеве очень обиделись, а покровители, судя по всему, испугались. И вот со стороны подконтрольных Зеленскому СМИ в адрес одного из самых популярных ведущих США полетели оскорбления.

"Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. Он будет и дальше делать свою грязную работу. Мы должны понять одну простую вещь: пропаганда - это как в футболе. Не может выйти на поле одна команда и сама с собой играть. Должны быть противники. Мы можем где-то проиграть, где-то сыграть вничью, но в итоге стать чемпионами. Пока что мы - впереди всех", - заявляет Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Пока украинские чиновники меряются уровнем пропаганды, в их ворота прилетел еще один гол. Причем откуда не ждали. Неприятную правду озвучил кандидат в президенты США от вроде бы как покровительствующей Киеву Демократической партии. Его сын, кстати, недолго повоевал в рядах ВСУ на Харьковском направлении.

"Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа. Но именно Вашингтон втянул Киев в этот конфликт против России", - заявил Роберт Кеннеди-младший.



В этом же интервью демократ Кеннеди-младший говорит: не нужно было провоцировать Россию расширением НАТО на восток. И уж тем более бряцать у нее под носом ракетными системами, размещенными в Польше и Румынии и обещаниями взять в альянс Украину. Сейчас уровень эскалации достиг такой степени, что запад уже просто вынужденно повышает ставки. Экс-генсек североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен вбросил мысль о возможности отправки войск НАТО в зону конфликта.

"Если страны НАТО, включая США, не смогут предоставить Украине реальных гарантий безопасности и договориться по поводу её возможного членства, есть большая вероятность, что некоторые государства начнут действовать сами. Польша, а за ней и страны Балтии, могут усилить своё участие в помощи Украине вплоть до введения войск и создания коалиции желающих", - заявил Расмуссен.

Саммит НАТО, на котором Киев планирует не просить, а требовать приглашения вступить в организацию, состоится в июле в Вильнюсе. Москва не однократно указывала забывчивым украинцам и их западным кураторам: именно попытки соседей прорваться в альянс и стали одной из причин начала специальной военной операции.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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