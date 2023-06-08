Дым от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк

Жителям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу

Нью-Йорк третий день окутан дымом от лесных пожаров в Канаде. В городе ощущается сильный запах гари. Утром воздух в мегаполисе становится чище, однако к вечеру дымка вновь возникает. Жителям рекомендовано меньше времени проводить на улице.

Дымчатый горизонт у Бруклинского и Манхэттенского мостов. Окутанная желтым туманом статуя Свободы. В разгар дня не видно ни солнца, ни неба, почти ничего. Утром смог покрыл весь город. Власти просят людей не выходить из дома и закрыть окна.

Дыма без огня не бывает. В Канаде идет крупнейшая эвакуация в современной истории. Власти Галифакса с населением почти в полмиллиона человек, объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. В огне - несколько районов города. Спасатели не справляются. На помощь к ним отправили бригады из США, Южной Африки, Франции, Австралии и Новой Зеландии. Дым, пришедший из Канады, превратил воздух Нью-Йорка, Вашингтона и других американских городов в яд.

"Безопасная норма индекса качества воздуха - 50. В некоторых частях штата за эти сутки уровень более 400. В Бруклине уровень на отметке 413. Это очень опасная ситуация. Пострадает все население", - говорит Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк.

"Крошечные частицы воздействуют на легкие, некоторые из них попадают в кровоток и повлияют на работу сердца. За последние дни очень выросло число пациентов неотложной помощи", - говорит Смир Гупта, доцент медицинского факультета Университета Торонто.

Американцы снова вспомнили времена эпидемии. И в Сеть полетели сотни мемов. "Добро пожаловать в Ад" - первый по популярности. Досталось и Байдену. Журналист Джексон Хилл выступил с предложением: "Соединенные Штаты должны вторгнуться в Канаду и освободить ее".

Пользователи из Канады тем временем искали причины экологической катастрофы.

— Нам нужно проверять всех россиян, въезжающих в страну? Если они подбросили яд в Солсбери, они наверняка и устроили пожар в Канаде!

— Может, это облако обедненного урана, вызванное уничтожением украинского оружия? Это было бы справедливо.

— А Трюдо в это время слишком занят ЛГБТ.

Даже вспомнили его выступление годовой давности: "Я никогда не извинюсь за то, что заступился за... ЛГДиПи… ЛГТ… ЛБГ… ЛГБТК+".

Пока в стране бушуют пожары, канадский премьер успел съездить в Польшу, где прочитал нотации ее лидеру за подрыв демократии и ущемлении прав ЛГГБТ-меньшинств. Известный нетрадиционными для высокой политики участиями в ток-шоу и парадах, Джастин Трюдо в этот раз, видимо, перешел все границы. Смог со временем рассеется, а вот репутация премьера еще долго будет отдавать душком.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"