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Руководство украинского концерна арестовано за сотрудничество с Россией

16:42
  • четверг
  • 08 июня 2023

В Киеве утверждают, что продукцию поставляли российскому ВПК

Создание преступной организации и "пособничество" России – такое обвинение предъявлено восьми арестованным руководителям и владельцам украинского концерна. По версии Государственного бюро расследований Украины, руководство компании якобы снабжало продукцией российский военно-промышленный комплекс, и продолжало это делать после начала специальной военной операции России на Украине.

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Как сообщается на сайте ГБР, среди задержанных - организатор поставок, бывший депутат Верховной рады от "Партии регионов". Ведомство утверждает, что 24 февраля 2022 года концерн поставил в Россию комплектующие по меньшей мере на 160 миллионов гривен – это более 4 миллионов долларов.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что речь идет об украинском машиностроительном концерне NICMAS. А один из задержанных - владелец этой компании Григорий Дашутин, который был депутатом Рады в 1998-2006 годах. В ГБР утверждают, что при обыске у него нашли книги пророссийского содержания и комсомольский значок, передает ТАСС.

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