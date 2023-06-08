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Румыния решила выслать более 50 российских дипломатов

17:13
  • четверг
  • 08 июня 2023

В Бухаресте считают, что это отражает нынешний уровень двусторонних отношений

Власти Румынии решили выслать из страны более полусотни сотрудников посольства России в Бухаресте. Румынский МИД разместил соответствующее требование на официальном сайте ведомства.

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Сотрудники российского посольства должны покинуть Румынию в течение 30 дней. Уточняется, что персона нон грата признаны 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Румынские власти отмечают, что таким шагом они намерены "уравнять" количество российских представителей в Бухаресте и представителей Румынии в Москве.

В заявлении МИД подчеркивается, что принятая мера отражает нынешний уровень двусторонних отношений. Он был резко снижен Румынией после начала специальной военной операции России на Украине.

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