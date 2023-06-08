Депутат МГД Киселева отметила организацию работы пункта отбора контрактников

Она отметила большое количество желающих поступить на военную службу по контракту

Депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Она оценила организацию его работы и отметила большое количество желающих поступить на военную службу по контракту.

"На самом деле я поражена тем, что я сегодня увидела. Во-первых, тем, что здесь такое большое количество людей. Совершенно разные люди: от самых молодых до людей уже в возрасте. И конечно система, которая здесь работает - вот это все поражает. Все очень четко, все налажено, нет никаких очередей, нет никакой толкучки, все в принципе по системе МФЦ, к которой мы все привыкли", - отметила Киселева.

Депутат Мосгордумы также пообщалась с людьми, которые ждут отправки на военную службу.

"Мы должны быть благодарны этим людям. И наша поддержка - мне кажется, это наша обязанность. Мы все вместе, мы один город, мы одна страна, мы как одна единая большая команда. По-другому не бывает. Особенно в нашей сегодняшней ситуации", - подчеркнула Киселева.

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