ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

16:55
  • четверг
  • 08 июня 2023

Это позволит привлечь на участки больше избирателей

Московская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года. 

"Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в Единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней подряд, а именно 8, 9 и 10 сентября", – сказал секретарь комиссии Владимир Попов.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова поддержала трехдневное голосование и отметила, что многодневное голосование дает возможность привлечь на участки больше избирателей.

"Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог, кто-то не смог", - сказала она. 

Большая часть электората голосует дистанционно, но остаются те, кто традиционно пользуются бумажными бюллетенями, добавила Кириллова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.