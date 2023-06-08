МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Это позволит привлечь на участки больше избирателей

Московская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года.

"Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в Единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней подряд, а именно 8, 9 и 10 сентября", – сказал секретарь комиссии Владимир Попов.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова поддержала трехдневное голосование и отметила, что многодневное голосование дает возможность привлечь на участки больше избирателей.

"Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог, кто-то не смог", - сказала она.

Большая часть электората голосует дистанционно, но остаются те, кто традиционно пользуются бумажными бюллетенями, добавила Кириллова.

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