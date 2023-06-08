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Путин созвонился с руководством Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

17:33
  • четверг
  • 08 июня 2023

Владимир Сальдо доложил президенту о ситуации в регионе

Президент России созвонился с руководством Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о ситуации, сложившейся после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее сообщалось, что глава государства дал поручение руководству МЧС об оказании помощи всем пострадавшим домохозяйствам. Спасатели уже работают в пострадавшем регионе.

Как рассказал журналистам представитель Кремля, Сальдо проинформировал президента о ситуации в регионе после обрушения в результате диверсии дамбы Каховской ГЭС. Песков также сообщил, что Путин поручил врио губернатора проанализировать потребности региона, передает ТАСС.

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