Путин созвонился с руководством Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Владимир Сальдо доложил президенту о ситуации в регионе

Президент России созвонился с руководством Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о ситуации, сложившейся после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что глава государства дал поручение руководству МЧС об оказании помощи всем пострадавшим домохозяйствам. Спасатели уже работают в пострадавшем регионе.

Как рассказал журналистам представитель Кремля, Сальдо проинформировал президента о ситуации в регионе после обрушения в результате диверсии дамбы Каховской ГЭС. Песков также сообщил, что Путин поручил врио губернатора проанализировать потребности региона, передает ТАСС.

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