Собянин рассказал о начале благоустройства около МГТУ им. Баумана

Рядом с Бауманкой появится новый центр притяжения для студентов и жителей района

Сергей Собянин рассказал о начале благоустройства территории около Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Мэр напомнил, что это старейший технический университет России и один из 10 лучших вузов страны.

"Сейчас он активно обновляется, ведутся большие работы по строительству новых корпусов. А пространство рядом с вузом - настоящий студенческий квартал, там всегда много молодежи", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас начато благоустройство 13 улиц и переулков. Общая площадь работ - около 14 га: будут расширены по возможности тротуары на 1,5-2 м и заменено их покрытие; будут приведены в порядок три уличные лестницы и оборудованы две новые; будет установлено порядка 160 новых фонарей и четыре остановки общественного транспорта с зарядными слотами; заменена ограда сквера рядом со школой имени Пушкина; будут обустроены места отдыха с лавочками и увеличено количество машиномест на парковках.

По словам мэра, создание комфортных общественных пространств вблизи учебных заведений - важная задача, которую столичные власти решают уже не первый год. Ранее было благоустроено пространство рядом с МГХПА имени Строганова, МАРХИ и ВШЭ.

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