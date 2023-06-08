Шойгу потребовал ускорить поставку военной техники в зону спецоперации

Вооружения востребованы уже сегодня

Глава Минобороны проверил, как готовится техника и вооружения к отправке в зону СВО. Сергей Шойгу посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа.

Осмотрев склады, министр потребовал ускорить отправку военной техники в войска. Шойгу рассказал представителям оборонпрома, что противник 8 июня пытался наступать. И бойцы ВС России только за два часа первого боя уничтожили 30 танков и 10 БМП. Так что вся представленная техника нужна не на складах, а в зоне боевых действий, заключил министр.

Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет. Их должны получить как подразделения, принимающим участие в СВО, так и части, проходящие боевое слаживание в рамках боевой подготовки, сообщили в Минобороны.

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