ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу потребовал ускорить поставку военной техники в зону спецоперации

18:01
  • четверг
  • 08 июня 2023

Вооружения востребованы уже сегодня

Глава Минобороны проверил, как готовится техника и вооружения к отправке в зону СВО. Сергей Шойгу посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа.

Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Алмаз-Антея"

Осмотрев склады, министр потребовал ускорить отправку военной техники в войска. Шойгу рассказал представителям оборонпрома, что противник 8 июня пытался наступать. И бойцы ВС России только за два часа первого боя уничтожили 30 танков и 10 БМП. Так что вся представленная техника нужна не на складах, а в зоне боевых действий, заключил министр.

Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет. Их должны получить как подразделения, принимающим участие в СВО, так и части, проходящие боевое слаживание в рамках боевой подготовки, сообщили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.