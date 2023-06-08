Россиянин погиб при нападении акулы в Хургаде

Инцидент попал на видео

Россиянин погиб от нападения акулы у берегов одного из пляжей Хургады. Информацию подтвердили в нашем генконсульстве.

Кадры сняли очевидцы. В море в этот момент как сообщается рядом была также спутница мужчины, она успела выбраться из воды и не пострадала. Сейчас пляж на месте ЧП закрыт. Российское консульство призвало наших соотечественников быть осторожнее во время отдыха, строго руководствоваться устанавливаемыми запретами на купание и дайвинг, а также соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

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