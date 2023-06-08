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Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра с 8 по 10 сентября

18:34
  • четверг
  • 08 июня 2023

Постановление принято на заседании комиссии

Москвичи смогут голосовать на выборах мэра столицы в течение трех дней. Московская избирательная комиссия назвала дату выборов - с 8 по 10 сентября 2023 года.

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В постановлении, принятом на заседании комиссии, сказано, что голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления столицы будет проходить в течение нескольких дней подряд, а именно 8, 9 и 10 сентября.

Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, многодневное голосование дает возможность привлечь на участки больше избирателей. По данным Кирилловой, москвичам эта практика понравилась. Глава Мосгоризбиркома подчеркнула, что наряду с дистанционным сохранится и традиционная бумажная форма голосования.

Мосгоризбирком на своем заседании утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра Москвы, инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов. Также было принято постановление о количестве подписей депутатов органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы. Определено, что подписей должно быть 110.

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