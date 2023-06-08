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В США подсчитали потери ВСУ при контрнаступлении

19:16
  • четверг
  • 08 июня 2023

Украинские военные столкнулись с ожесточенным сопротивлением

Украинские военные с началом контрнаступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением. ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, пытаясь преодолеть развитые оборонительные сооружения ВС России, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

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По данным телеканала, российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатометами и минометами, оказали наступающим украинским войскам ожесточенное сопротивление. ВС России, как пишут обозреватели, "врылись в оборонительные рубежи", которые на некоторых участках имеют несколько линий обороны. Кроме того, эти линии оборудованы минными заграждениями, которые уже нанесли существенный урон украинской бронетехнике.   

Украинская армия перешла в контрнаступление 5 июня. В Минобороны Украины заявили, что ВСУ планируют действовать на нескольких участках фронта. Эпицентр атаки придется на артемовское направление. Позже в украинском генштабе выступили с опровержением утверждения CNN о больших потерях ВСУ.

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