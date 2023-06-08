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Командир 58-й армии рассказал о ночных боях в Запорожье

20:04
  • четверг
  • 08 июня 2023

Важную роль сыграла пехота

Киевский режим сосредоточил на направлении удара в Запорожье наиболее подготовленные части и соединения ВСУ. Задача по обороне запорожского направления от украинского наступления была возложена на 58-ю армию Южного военного округа.

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Как рассказал командующий 58-й армии ЮВО генерал-майор Иван Попов, наиболее важную роль в отражении украинского наступления на запорожском направлении сыграла, как всегда, пехота. Пехотинцам традиционно достается самая тяжелая работа. Генерал отметил героизм солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии.

Попов также рассказал о действиях артиллерии и авиации. ВКС оказали огромную поддержку с неба, уничтожая вражескую бронетехнику.

Генерал подчеркнул, что все в совокупности действия подразделений и родов войск сыграли свою роль в отражении попытки противника проломить оборону 58-й армии и выйти к морю. При этом Попов заметил, что все только начинается, впереди тяжелая работа.

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