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Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех

20:42
  • четверг
  • 08 июня 2023

ВСУ выпустили по городу 15 ракет

Власти Горловки сообщили о третьей жертве обстрела города со стороны украинских войск. Погиб житель поселка шахты имени Гагарина, написал в Telegram мэр города Иван Приходько. По данным администрации, ранения получили 10 человек.

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Ранее сообщалось о двух погибших в результате обстрела Горловки из РСЗО. Тип ракет не уточняется.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 19.40 украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке. Последствия обстрела пока уточняются.

С утра украинские радикалы уже дважды обстреливали Горловку. В общей сложности по городу выпустили 29 снарядов - шесть снарядов калибра 122 м в 11:25 и 23 ракеты из реактивной системы залпового огня в 13:05.

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