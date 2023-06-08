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Пять тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий под Херсоном

21:04
  • четверг
  • 08 июня 2023

Пик подъема воды после разрушения дамбы пройден

Число эвакуированных жителей территорий, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, достигло пяти тысяч. 178 из них – дети, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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По данным Сальдо, которые он приводит в Telegram, госпитализированы 62 человека. Около тысячи человек из общего числа эвакуированных находятся в пунктах временного размещения. Большую часть приютили родственники.

Основной пик подъема воды пройден, сообщает врио губернатора. По словам Сальдо, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. В то же время, остаются под водой огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов. Сальдо подчеркнул, что оценить ущерб можно будет только после полного схода воды.

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