Попытка наступления ВСУ сорвана: репортаж корреспондента "ТВ Центра" с передовой

Украинские войска были разбиты на подходе

Российские войска пресекли новую масштабную попытку наступления ВСУ. Об этом сообщил Сергей Шойгу. Минувшей ночью киевский режим бросил в атаку 47-ю механизированную бригаду. Около полутора тысяч боевиков, 150 единиц техники выдвинулись в Запорожском направлении, для прорыва нашей линии обороны, чтобы выйти к морю. Однако с поставленной задачей радикалы не справились и были разбиты на подходе. Отлично сработала российская разведка, артиллерия и авиация.

На передовой только бегом. Сегодня снова противник проверил нервы наших бойцов. В Запорожье ВСУ предприняли самую масштабную попытку контрнаступления, но часть сил была разбита еще на подходе артиллерией и авиацией. На этих кадрах работа ударных вертолетов Ка-52 (см. видео). Ракеты летят по обнаруженным танкам ВСУ и боевым машинам пехоты. На Запорожском направлении за каждый вылет наши вертолеты, работая на предельно малой высоте, уничтожали по несколько единиц техники.

Обстановка в зоне проведения спецоперации остается неспокойной. ВСУ несколько дней подряд пытаются наступать на нескольких участках фронта, бросая в бой большое количество живой силы и техники. В том числе, по сообщению Министерства обороны, противник начал использовать танки западного производства.

Российские подразделения по возможности избегают ближнего боя - это позволяет без потерь на расстоянии уничтожать наступающего противника. Но уже можно сказать, что интенсивность украинских атак с начала июня росла, а сегодня в Запорожье ВСУ пошли на штурм сразу по четырем направлениям.

"Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

О масштабных попытках противника начать давно обещанное наступление генерал армии сообщил: еще во вторник в течение трех суток украинский режим на разных участках фронта шел на прорыв нашей обороны, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. ВСУ бросают вперед резервы, не считая потери. Министерство обороны России выложило кадры разгрома одной из колонн ВСУ. В результате только одного двухчасового боя наши бойцы уничтожили 30 танков, в их числе три "Леопарда", 11 БМП и 350 человек личного состава.

"Наступлению противника предшествовала мощная огневая подготовка. Противник наносил удары авиацией. Ракетными войсками. Огнем артиллерий. По позициям наших войск на переднем крае. Своевременно противник был вскрыт и ему было нанесено огневое поражение", - сообщил генерал-полковник Александр Романчук, командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении.

"Надо отменить, что в двух местах противник даже не дошел до линии боевого столкновения. Бронетехника была определена и уничтожена. Пехота в зеленой полосе определена и рассеяна. На двух направлениях противник дошел до первой линии, но не то чтобы прорвал, а буквально был разбит. Я бы не хотел забегать вперед. Но на самом деле очень грамотно сработала 58-я армия", - говорит Евгений Балицкий, врио губернатора Запорожской области.

Средствами радиоэлектронной борьбы наши бойцы подавили систему связи противника. Было сбито 11 беспилотников. На итоги этого боя повлияли и минные поля, грамотно расположенные российскими военными. Вот что рассказывает по телефону генерал Иван Попов, командующий той самой 58-армией сейчас сам находится на передовой: "Традиционно самая тяжелая работа достается пехотинцу. В этом случае это были сержанты, солдаты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии. Умело организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, танки которые применялись командирами первого эшелона - все в совокупности с действиями подразделений и сыграло важнейшую роль в отражении попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя главную задачу этой стратегической наступательной операции. Впереди нас ждет тяжелая работа. Все только начинается".

По данным радиоперехватов, часть украинских солдат отказывалась идти в наступление. Два танка ВСУ были выведены из строя их же экипажами. Но в Киеве, ощущая поддержку западных стран, всё ещё грезят прорывом фронта и запорожское направление им кажется приоритетным.

"Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с войсками военного округа, которые подробно доложили ему обстановку на нашем направлении. И сегодня уже утром начальник генерального штаба доложил президенту о результатах ночного боя", - рассказал генерал-полковник Александр Романчук, командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении.

Министр обороны сегодня посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа. Здесь наша техника готовится к отправке в зону спецоперации. Скорость работы необходимо увеличить, дал понять Сергей Шойгу. Все эти машины и вооружения нужны не на складе, а на фронте. И уже сегодня.

Всё это нужно, чтобы закончить террор мирного населения - ВСУ сегодня нанесли удар по Горловке, погибли четыре человека, еще 13 ранены. Обстрелу из реактивной артиллерии подвергся Донецк. В Луганске прогремела серия взрывов, чтобы дотянуться по столицы ЛНР киевский режим использовал британские крылатые ракеты Storm Shadow. Ранено четыре мирных жителя.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"