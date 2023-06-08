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Мишустин: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия стран СНГ

22:33
  • четверг
  • 08 июня 2023

Страны ЕАЭС будут добиваться новых результатов в интеграции

Россия заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия стран СНГ. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на заседании Совета Глав Правительств Содружества.

Ранее премьеры евразийской пятёрки и премьеры стран-наблюдателей, а также почётные гости ЕАЭС посетили выставку "Евразия — наш дом". Там представлены промышленные и цифровые проекты, в том числе в сфере робототехники и искусственного интеллекта. В экспозиции принимают участие более 200 компаний. А после на площадке "Сириуса" прошло заседание глав правительств Содружества Независимых Государств.

По итогам заседания подписали 15 важных документы. Основные - соглашение о свободной торговле услугами и об инвестициях.

"Мы будем и дальше добиваться новых весомых результатов в нашей интеграции, в интересах наших государств и народов. Уже сейчас экономики демонстрируют неплохие показатели даже в условиях сложной международной конъюнктуры и западных санкций против России и Белоруссии. Вопреки негативным прогнозам целого ряда иностранных экспертов. Это стало возможным благодаря тому, что мы вместе действовали для повышения устойчивости экономик государств-членов Союза. Антикризисные меры на деле показали свою эффективность", - заявил Мишустин.
 

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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