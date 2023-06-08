Нелюбимый петербуржцами памятник Александру III отреставрируют

Невзлюбили памятник сразу после открытия в начале XX века

Впервые за 120 лет. В Санкт-Петербурге отреставрируют памятник императору Александру III. Он находится во дворе Мраморного дворца. Ожидается, что работы займут около двух лет. За это время специалисты не только расчистят поверхность монумента, но и восстановят утраченные детали - поводья, которые император держал в руке, и кисть на эфесе сабли.

Миниатюрная камера на тонком стержне проникает в так называемое дренажное отверстие и на экране монитора видно все, что внутри. Это серьезное обследование проводят перед началом масштабной реставрации конной скульптуры императора Александра III, первой со времени создания монумента, а это 1909 год! Вот такая историческая несправедливость - не к российскому императору, конечно, но к его бронзовому изваянию. А все из-за мрачного внешнего вида. Скульптор Паоло Трубецкой хотел воплотить в статуе всю монолитную русскую мощь. Но был не понят современниками.

Памятник императору Александру III – один из самых нелюбимых петербуржцами монументов города. За его грузность, топорность, так сильно диссонирующие с другими памятниками, например, со знаменитым Медным всадником, со вздыбленным конем под Петром I. Такое отношение к монументу – со дня открытия. Современники писали о нем жестокие ироничные стихи, а автора памятника, который работал над ним семь лет, даже не позвали на открытие.

Монумент сначала установили на площади перед Московским (тогда Николаевским) вокзалом в память о том, что именно Александр III своим указом положил начало строительства Транссибирской магистрали. Но Николай II, присутствовавший на открытии, остался недоволен памятником отцу и даже хотел сослать монумент в Сибирь, но не успел. После революции скульптуру превратили в художественную декорацию поверженного царизма, называли пугалом, а потом и вовсе демонтировали и спрятали на внутреннем дворе Русского музея. Здесь же спасали от блокады. Только в 1994-м памятник перевезли во двор Михайловского дворца. За все время этих приключений - ни намека на самый скромный ремонт. Даже дырки от пуль не заделывали, а им больше 80 лет.

Кроме эндоскопии памятнику проведут еще рентгеновские исследования. Это нужно, чтобы понять, где есть истончения стенок, особенно в местах опор. Все-таки 14 с половиной тонн вековой бронзы! Местами, кстати, утраченной. Исчез темляк от сабли, перевязь лошади и шпоры. По ним раньше забирались наверх городские гуляки, чтобы посидеть верхом на коне. Да и побыть внутри коня, кстати, тоже нашлись желающие.

"Там было несколько осиных гнезд, видно уже не первый год они облюбовали это место. Одно в голове лошади, другое в центральной части брюха, и под плинтом есть какая-то жизнь", - говорит Сергей Крипак, художник-реставратор художественной реставрации по металлу.

Видеоэндометрия, анализ металла в разных точках скульптуры, 3D-сканирование и фотограмметрия для создания цифровой модели и даже микропробы с поверхности - чтобы определить кристаллическую структуру старинной патины - настоящий "звездный час" для монумента с непростой судьбой. Такому углубленному исследованию не подвергался до сих пор ни один петербургский памятник. А результаты научного подхода к реставрации еще оценит не одно поколение мастеров.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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