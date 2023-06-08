Оставшиеся силы ВСУ будут разгромлены

Владимира Зеленского предупредили о новых территориальных потерях. Контрнаступление, о котором так много говорит Киев, приведет к разгрому оставшихся сил, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам военного эксперта, проблема не в том, что будет после так называемого контрнаступления - а в том, что останется после него от Украины. Когда армия России начнет свое продвижение вперед, она без задержек пройдет по всей территории восточнее Днепра и дойдет до Одессы, скал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам полковника, ВСУ уже несколько раз пытались начать контратаку, но все их усилия обернулись провалом. Это в очередной раз подтвердило высокий уровень интеграции линии обороны России, которую украинским войскам не удастся пробить. Эксперт убежден, что дальнейшие попытки Зеленского каким-либо образом поменять линию фронта обернутся еще большими потерями для Украины. В рядах ВСУ нарастает отчаяние, боевой дух украинской армии сломлен, заключил Макгрегор.

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