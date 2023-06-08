ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших от суррогатного сидра превысило сотню

21:48
  • четверг
  • 08 июня 2023

Погиб 31 человек

Минздрав России уточнил число пострадавших в результате употребления суррогатного сида. По данным ведомства, пострадал 101 человек, 31 из этого числа погиб.

Спирт для напитка "Мистер Сидр" украли со склада самарского МВД
Число пострадавших от суррогатного сидра приблизилось к сотне

Первые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. На сегодняшний день там пострадали 65 человек, двое пациентов в тяжелом состоянии. Среди пострадавших было пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Как выяснилось 8 июня, спиртосодержащая жидкость, использованная при изготовлении напитков "Мистер Сидр", была похищена со склада МВД в Самаре. Пропажа обнаружилась во время проверки каналов распространения суррогатной алкогольной продукции, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Место продажи "Мистер Сидр"
Место продажи "Мистер Сидр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.