Число пострадавших от суррогатного сидра превысило сотню

Погиб 31 человек

Минздрав России уточнил число пострадавших в результате употребления суррогатного сида. По данным ведомства, пострадал 101 человек, 31 из этого числа погиб.

Первые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. На сегодняшний день там пострадали 65 человек, двое пациентов в тяжелом состоянии. Среди пострадавших было пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Как выяснилось 8 июня, спиртосодержащая жидкость, использованная при изготовлении напитков "Мистер Сидр", была похищена со склада МВД в Самаре. Пропажа обнаружилась во время проверки каналов распространения суррогатной алкогольной продукции, передает ТАСС.

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