Байден признал участие Запада в подготовке контрнаступления Киева

В Вашингтоне настроены позитивно

Страны Запада приложили все усилия для подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины, признал президент США. На совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Джо Байден отметил, что рапортовать о военных успехах должен сам Киев, так что он об этом промолчит.

Байден подчеркнул, что коллективный Запад, включая США, сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ. И в развивающейся сейчас ситуации Вашингтон настроен позитивно.

Ранее в Белом доме заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него включат дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы. А 1 июня о "мощном пакете" поддержки НАТО Украине объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

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