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Власти Германии заявили о критической нехватке бомбоубежищ в стране

22:44
  • четверг
  • 08 июня 2023

Спрятаться удастся только 0,5% населения

Результаты инвентаризации, проведенной властями ФРГ после начала специальной военной операции России на Украине, опубликовал немецкий журнал WirtschaftsWoche Heute. Выяснилось, что бункеров и бомбоубежищ в Германии хватает только для 0,5% населения.

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Издание напоминает, что к середине 1990-х годов Германия прекратила строительство бункеров и бомбоубежищ – считалось, что после окончания холодной войны они не понадобятся. Более того, власти начали демонтаж некоторых убежищ. В ряде случаев бункеры продавали частным лицам.

В итоге, как выяснилось, в настоящее время лишь около 580 объектов по-прежнему могут использоваться для защиты граждан. В этих бомбоубежищах чуть менее 480 тысяч мест.

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