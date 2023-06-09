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Караганов: западные элиты толкают мир к Третьей мировой войне

07:37
  • пятница
  • 09 июня 2023

Они стремительно теряют свои позиции

Понимают ли такие деятели, как экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, что своими заявлениями они лишь провоцируют раздувание конфликта? Осознают ли на Западе то, что политика военной помощи Киеву все больше напоминает поддержку Германии 30-х годов и в конечном счете может привести к мировой войне?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил научный руководитель факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

"Россия - сильная и консолидированная - представляет собой мощнейшую угрозу для Запада. Но не для всего Запада. Не для западных стран или западных народов. А для западных элит, которые, теряя свои позиции, ополчились на Россию, надеясь ее сломать. Эти же элиты толкают мир к самому худшему - к Третьей мировой войне", - отметил эксперт.  

Полный комментарий Сергея Караганова смотрите в видео

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