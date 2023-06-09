Вокалиста группы Rammstein решили "отменить"

Тиля Линдеманна обвинили в сексуальных домогательствах

С кем вы, мастера культуры? Куда ведете свою аудиторию? Зарубежную аудиторию.

Даже на Западе начали догадываться, что современная массовая культура, в частности - рок-музыка и отдельные её представители, все чаще переходят нормы общепринятой морали, по сути являясь оборотнями, несущими в массы разложение, и пропагандируя низменные инстинкты. Нужна ли такая музыка думающему слушателю?

Выяснилось - нужна такая музыка! Концерт группы Rammstein в среду в Мюнхене собрал полный стадион. Но что несет нам эта музыка? Куда ведет? Чему нас учит? В полном соответствии с европейскими ценностями - культу насилия и секса.

По поводу секса, правда, сейчас полный раздрай, не сразу поймешь, кто какого пола и как они размножаться собираются. Но лидер вокально-инструментального ансамбля Rammstein погорел именно на традиционных интимных отношениях. Вокалиста Тиля Линдеманна обвинили в сексуальных домогательствах. Якобы на вечеринках после концертов проводил кастинги среди поклонниц, отбирая претенденток для интимных отношений.

На том рок-но-ролл и стоит? Но издательство KiWi тут же объявило о разрыве отношений с Линдеманном. Поклонница по имени Шелби Линн сообщила в соцсети, что вокалист Rammstein на вечеринке после концерта угощал ее и других девушек текилой. Чем это закончилось - не помнит, проснулась с синяками.

"Я не знаю, когда появились эти синяки, потому что я была под влиянием чего-то", - уточнила Линн.

Случай с девушкой, которая ничего не помнит, потому что находилась под влиянием чего-то, оказался не единичным. В прессе был поднят вопрос о потере морального облика популярным артистом и утрате человеческого достоинства. Глядя на сценический образ Тиля Линдеманна, который не всегда на человека похож, зададим вопрос: разве приличная девушка, с высоким уровнем социальной ответственности, увлекающаяся музыкой, позволит себе близкие отношения с таким вот, с позволения сказать, артистом? Нет! Приличная девушка с таким даже в музей не пойдет. Какая уж тут любовь до синяков!

Странный симбиоз ханжества и толерантности. Когда в европейских школах проводят утренники для детей маргинальные персонажи неопределенного пола и вполне определенных наклонностей, европейцы радуются, что с их детьми делают то, что в нормальном мире попало бы под уголовную статью о растлении несовершеннолетних. Когда этим несовершеннолетним вкалывают гормональные блокаторы, чтобы затормозить половое развитие, или завлекают на трансгендерную терапию, это нормально. А вот интимные отношения с совершеннолетними противоположного пола по ободному согласию - это за гранью европейской морали и культуры.

Кстати, вечеринку после мюнхенского концерта отменили, чтобы Тиль Линдеманн не натворил дел.

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