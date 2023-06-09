ВСУ за сутки потеряли на двух направлениях 21 танк

Российская ПВО сбила два вражеских беспилотника

Российские войска сорвали очередные попытки ВСУ атаковать наши позиции на краснолиманском и сватовском направлениях, сообщили в Минобороны.

На южнодонецком и запорожском участках фронта группировка "Восток" за сутки уничтожила более 50 единиц бронетехники, в том числе 21 танк.

ПВО сбили два вражеских беспилотника. Военные "Южной" группировки отбили три атаки противника на лисичанском и пять - на александро-калиновском направлениях.

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