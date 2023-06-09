Минобороны посвятило новый мультимедийный раздел 80-летию битвы за Кавказ

Она стала одним из переломных сражений Великой Отечественной

О том, как советские летчики буквально на глазах становились непревзойденными асами, рассказывает Центральный архив Минобороны. Новый мультимедийный раздел посвящен 80-летию битвы за Кавказ. Здесь архивные документы, боевые сводки, наградные листы и даже схемы боев самого масштабного столкновения немецкого Люфтваффе и советских ВВС.

"В этих воздушных боях сходились больше двух тысяч самолетов с обеих сторон. В начале наша авиация была малочисленна, но и это не помешало им одержать победу", - отметили в Минобороны.

Не просто одержать победу, а окончательно установить господство в воздухе. Это при том, что немецких самолетов в небе над Кубанью было больше, а на отдельных участках в 10 километров они порой совершали по 1200 самолетовылетов. Пилотам Красной армии приходилось быть искуснее и хитрее. Врага запутывали, дезинформируя его открытыми радиопереговорами, и создавали впечатление концентрации наших больших сил. Менее чем за два месяца - с конца апреля по начала июня 1943 года - хозяин неба определился.

"По скромному и осторожному подсчету, как пишется в документе, в результате действий наших истребителей сбито в воздушных боях не меньше 700 самолетов", - уточнили в ведомстве.

А с учетом самолетов противника, уничтоженных на земле, его потери оцениваются примерно в 1000 машин. Это крупнейшие потери Люфтваффе.

В этих ожесточенных воздушных боях ковались настоящие герои и легенды. Самая известная женская авиачасть свое название "Ночные ведьмы" получила тоже здесь. К советским девушкам-пилотам фашисты поначалу относили даже с пренебрежением, а зря.

"За время Великой Отечественной войны под руководством товарища Бершанской полк произвел 23632 боевых вылета с боевым налетом 28676 часов. Сброшено бомбового груза - 2902980 килограммов", - указали в Минобороны.

Трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин свое первое такое звание тоже получил за бои в небе над Кубанью. Так, в апреле 1943 года, прикрывая войска в составе группы, он встретил звено "Мессершмиттов", чья судьба уже была решена.

"Гвардии-капитан Покрышкин приказал своему заместителю по радио атаковать. Сам лично зашел одной паре МЕ-109 в хвост и с дистанции 40-50 метров открыл огонь, в результате которого сбил МЕ-109. Покрышкин каждый свои боевой вылет ознаменовывал тем, что сбивал по одному, два, три, до пяти самолетов противника", - следует из документов.

И это лишь один эпизод большой Битвы за Кавказ, который давал победителю нефть, нужную для продолжения войны, и выход в Азию. Сражение, которое стало одним из самых продолжительных в истории Великой Отечественной и, пожалуй, таким же переломным, как Сталинград и Курская дуга.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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