Бойцы группировки "Запад" получили награды прямо на позициях

Среди награжденных - призванные в рамках частичной мобилизации
Прямо на позициях бойцы группировки "Запад" получили государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны.
Ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", Георгиевский крест IV степени, а также медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.
Среди награжденных - военнослужащие-контрактники и бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"