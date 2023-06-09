Бойцы группировки "Запад" получили награды прямо на позициях

Среди награжденных - призванные в рамках частичной мобилизации

Прямо на позициях бойцы группировки "Запад" получили государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны.

Ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", Георгиевский крест IV степени, а также медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Среди награжденных - военнослужащие-контрактники и бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации.

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