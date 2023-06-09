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Обеспечил бесперебойную связь: подробности новых подвигов российских военных

08:13
  • пятница
  • 09 июня 2023

Лейтенант Константин Елисеев вынес с поля боя пятерых раненых военнослужащих

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Сержант Иван Габдт, несмотря на обстрел ВСУ нашей колонны, сумел обеспечить бесперебойную связь. Он оперативно починил станцию и восстановил сообщение между командованием и подразделениями. Получив координаты, наша артиллерия нанесла ответный удар по врагу.

Начальник медпункта лейтенант Константин Елисеев вынес с поля боя пятерых раненых военнослужащих и обеспечил их доставку в госпиталь, чем спас им жизни. Это только один из эпизодов работы Константина по оказанию первой помощи нашим бойцам на передовой.

Взвод старшего лейтенанта Ильфата Билалова в ходе СВО уничтожил более 43-х единиц вооружения и техники националистов и большое количество пехоты. За проявленное мужество Ильфат награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

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