Обеспечил бесперебойную связь: подробности новых подвигов российских военных

Лейтенант Константин Елисеев вынес с поля боя пятерых раненых военнослужащих

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Сержант Иван Габдт, несмотря на обстрел ВСУ нашей колонны, сумел обеспечить бесперебойную связь. Он оперативно починил станцию и восстановил сообщение между командованием и подразделениями. Получив координаты, наша артиллерия нанесла ответный удар по врагу.

Начальник медпункта лейтенант Константин Елисеев вынес с поля боя пятерых раненых военнослужащих и обеспечил их доставку в госпиталь, чем спас им жизни. Это только один из эпизодов работы Константина по оказанию первой помощи нашим бойцам на передовой.

Взвод старшего лейтенанта Ильфата Билалова в ходе СВО уничтожил более 43-х единиц вооружения и техники националистов и большое количество пехоты. За проявленное мужество Ильфат награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

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