Российские артиллеристы в зоне СВО используют тактику "карусели"

"Грады" успешно поражают замаскированные оборонительные сооружения ВСУ

На купянском направлении бьют радикалов артиллеристы Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

"Грады" успешно поражают замаскированные оборонительные сооружения ВСУ, склады с боеприпасами, вооружение и технику, ведут контрбатарейную борьбу.

Нашим бойцам помогают беспилотники. Расчеты РСЗО используют тактику "карусели" - одна батарея выезжает на позиции, другая ведет перезарядку, а третья перемещается на новую точку дислокации. Это позволяет нанести противнику максимальный урон и находиться вне зоны поражения вражеской артиллерии.

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