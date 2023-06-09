ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские артиллеристы в зоне СВО используют тактику "карусели"

08:04
  • пятница
  • 09 июня 2023

"Грады" успешно поражают замаскированные оборонительные сооружения ВСУ

На купянском направлении бьют радикалов артиллеристы Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

"Грады" успешно поражают замаскированные оборонительные сооружения ВСУ, склады с боеприпасами, вооружение и технику, ведут контрбатарейную борьбу.

Нашим бойцам помогают беспилотники. Расчеты РСЗО используют тактику "карусели" - одна батарея выезжает на позиции, другая ведет перезарядку, а третья перемещается на новую точку дислокации. Это позволяет нанести противнику максимальный урон и находиться вне зоны поражения вражеской артиллерии. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.