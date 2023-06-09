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Владивосток остается во власти стихии

08:37
  • пятница
  • 09 июня 2023

Накануне в городе выпало более месячной нормы осадков

В Приморском крае резко поднялся уровень рек - существует риск серьезных подтоплений. Об этом предупреждает МЧС, передает "ТВ Центр".

Владивосток и сейчас во власти стихии. Накануне в городе выпало более месячной нормы осадков - побит рекорд 30-летней давности. Сила ветра достигала 24-х метров в секунду.

Мощные потоки пронеслись по улицам, смывая все на своем пути. Разбита брусчатка, повреждены тротуары, повалены деревья. Затоплены первые этажи зданий, пешеходные переходы, а в низинах поплыли автомобили и автобусы.

Зачастую выбираться наружу людям приходилось через окна. Вечером были перебои с электроснабжением и связью. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Сегодня от большой земли отрезан поселок Садовый.

Непогода не покинет регион как минимум сутки.

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