Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших во время обстрелов

ВСУ вновь обстреляли регион

В результате очередного обстрела украинской армией Белгородской области в ночь на пятницу, 9 июня, три человека получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, ночью работала система противовоздушной обороны, "в Шебекино ночью много стреляли".

Во время ночного обстрела ВСУ пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном.

Глава области пообещал, что как только обстрелы Шебекино закончатся, представители власти приступят к работе по восстановлению жилья, чтобы дать людям возможность вернуться домой.

8 июня в подмосковной Истре простились с полковником Владимиром Кузнецовым, который героически погиб 5 июня, отражая вместе со своими бойцами нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Белгородской области. Кузнецов по образованию военный, до начала специальной операции работал в администрации городского округа Истра, оттуда был призван как мобилизованный.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"