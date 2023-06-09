РИА Новости: вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет в зоне СВО

Это рекордный показатель за один вылет

В зоне спецоперации один из российских ударных вертолетов Ка-52 с помощью комплекса "Витебск" отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказал информированный источник.

Как уточнил собеседник РИА Новости, вертолет вернулся на базу без единого повреждения.

Источник заявил, что "именно поэтому вертолетчики называют комплекс "Витебск" — "яйца жизни". Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолета, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С контролируют небо в зоне проведения спецоперации. Истребители ВКС России патрулируют небо с подвешенными ракетами различного класса. Также они прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими ударов по военным объектам ВСУ.

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