ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РИА Новости: вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет в зоне СВО

08:18
  • пятница
  • 09 июня 2023

Это рекордный показатель за один вылет

В зоне спецоперации один из российских ударных вертолетов Ка-52 с помощью комплекса "Витебск" отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказал информированный источник.
Шойгу потребовал ускорить поставку военной техники в зону спецоперации

Как уточнил собеседник РИА Новости, вертолет вернулся на базу без единого повреждения.

Источник заявил, что "именно поэтому вертолетчики называют комплекс "Витебск" — "яйца жизни". Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолета, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С контролируют небо в зоне проведения спецоперации. Истребители ВКС России патрулируют небо с подвешенными ракетами различного класса. Также они прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими ударов по военным объектам ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Вертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.