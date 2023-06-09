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Глава ДНР оценил перспективы освобождения Марьинки

08:57
  • пятница
  • 09 июня 2023

Соответствующую задачу поставил президент

После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется. Такое мнение высказал в пятницу, 9 июня, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Штурмовой отряд "Ахмат" ведёт ожесточённые бои в Марьинке

Политик признал, что "мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины". Однако "там достаточно серьезный укрепрайон", а киевский режим постоянно перебрасывает резервы, хотя и не в таких масштабах, как на Артемовск.

Однако теперь, когда "дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные", освобождение Марьинки не заставит долго ждать, а ВС России пойдут дальше, освобождая другие населенные пункты, цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее командир российского танкового полка с позывным "Казак" рассказал, что президент России Владимир Путин поставил перед военными задачу взять Марьинку (Донецкая Народная Республика). Военный уточнил, что наступательные действия для решения поставленной задачи осуществляет спецподразделение "Ахмат", а его полк обеспечивает бойцам поддержку и прикрытие.

В Министерстве обороны России подтверждали, что в центральной части Марьинки ведутся ожесточенные бои. Там сражаются с противником штурмовые группы отряда специального назначения "Ахмат".

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